خالد علوان يكتب: الخطاب الديني بين الآلام والآمال

في كل مناسبة يحرص الرئيس على فتح موضوع تجديد الخطاب الديني ويتجدد الحديث حول قضية تجديد الخطاب الديني في ذكري مولد النبوي الشريف بعد كلمة الرئيس التي ألقاها بحضور الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر لكن مصطلح التجديد كلمة من وجهة نظري كلمة ثقيلة على اذن الناس فمن الأفضل اختيار كلمة تصويب الخطاب الديني نحو الطريق الصحيح فالدين الاسلامى بل وكل الأديان السماوية أساسها المحبة والسلام والأخوة وحب الغير والدين الاسلامى ليس في حاجة الى منقذ من البشر فهو محفوظ من عند الله منذ 1400 عام.





فما لا يعلمهم الكثيرون أو يصعب عليهم تفسيره أن هناك خلط بين منهجية الأزهر ومناهجه فالمنهجية ثابتة ولا تتغير وهى ثوابت الدين الإسلامي وطريقة الإيمان بالعلوم الإسلامية وهذه منهجية اتبعها الأزهر على مر العصور وأيضا نعلم أن مؤسسة الأزهر هي المؤسسة الإسلامية الوحيدة التي تتبع جميع المذاهب الفقهية الأربعة بخلاف كثير من الدول الإسلامية أما المناهج فهي المحتوى التعليمي الذي يتم تدريسه في المعاهد والجامعات الأزهرية وهو متغيرة بتغير الظروف والأحوال وليس ثابت.





أما الذين يتصيدون المداعبات الكلامية بين الرئيس وفضيلة الإمام من قنوات الشر والأجرام التي تبث من بلد الفتن والمؤامرات تركيا أقول لهم أن الذي بين الرئيس السيسي والشيخ احمد الطيب عميق فقبل نهاية حكم جماعة الإخوان الإرهابية كان كل منهما يقاوم طغيان الجماعة في موقعه وان كان النصيب الأكبر للرئيس السيسي فموقفة كان واضح ولو لم تنجح ثورة الثلاثين من يونيو لدفع الرئيس السيسي ثمن خوفه على هذه البلد لوحدة لأنه هو من تصدر المشهد وسط تراخى كل من يتصدر المشهد الآن إلى أن جمعتهما الأقدار يوم الثالث من يوليو في مشهد تاريخي يتذكر تفاصيله كل المصريين.





لكن من المهم أن نصل إلى تعريف واضح ومحدد الملامح لمعنى تجديد الخطاب الديني وما هي الأهداف المطلوب تحقيقها بشكل عام وقاطع فالأزهر ووزارة الاوقاف في حاجة إلى العمل على تبديل أفكار الحركات الإسلامية الداعية لإقامة دولة الخلافة والوصول للحكم لتحل محلها منهجية الأزهر السمحة التي تعمل على التركيز على تطوير العلوم الدينية والإسلامية بعيدا عن السياسة حتى نتخلص من هؤلاء الذين يستغلون الدين الاسلامى اسوأ استغلال.