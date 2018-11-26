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أخبار البلد

مصر للطيران تفتتح فرع الأسواق الحرة الجديد بمطار برج العرب

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:01 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
قال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة الوطنية مصر للطيران افتتحت فرعا جديد للأسواق الحرة في صالة السفر بمطار برج العرب بالإسكندرية في إطار خطة التطوير التي تنتهجها في مختلف مجالات السفر.

وأضاف "عادل" في بيان، اليوم الاثنين، أن فرع الأسواق الحرة الجديد تم بناؤه على مساحة 360 م2 وقد وضعتنا خبراتنا الطويلة في مجال الأسواق الحرة التي تعود لعام 1960 لإنشاء السوق الحرة الجديدة بمعايير عالمية ونحن علي ثقة بانه سيقدم تجربة سفر ممتعة للمسافرين عبر مطار برج العرب فمصر للطيران ملتزمة دائمًا في إنجاز المشروعات التي تساعد علي تحقيق رؤية وزارة الطيران لتصبح مطارات مصر في أبهي صورها امام زائريها بالتعاون مع شقيقتها الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وفي السياق ذاته أكد رضا متولي، رئيس شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، أنه تم تجهيز هذا الفرع وفقا لأعلي مستويات الجودة والمواصفات العالمية وقد سعت الشركة لتوفير المنتجات المتنوعة والهدايا التذكارية والماركات العالمية بأسعارها التنافسية وعروضها الترويجية التي تجذب عملاء الشركة ،كما تسعى الاسواق الحرة دائما للتواجد والانتشار في جميع صالات السفر والوصول لتصل لعملائها في جميع المطارات الداخلية.

واضاف اشرف حسن، رئيس قطاع الأسواق الحرة، أن تواجد مصر للطيران من جديد في مطار برج العرب جاء بعد الفوز بمزايدة عالمية تقدمت اليها عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاسواق الحرة وان الشركة تسعي للتوسع في انشطتها والتواجد في كافة المطارات وخاصة الجديدة مثل مطار سفنكس ومطار العاصمة الإدارية التي تم الانتهاء من تجهيزهما.
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