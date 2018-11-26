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أخبار البلد

4 أفواج سياحية تصل إلى مطار القاهرة لزيارة المعالم الأثرية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:58 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، 4 أفواج سياحية من جنسيات مختلفة، لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

وقالت مصادر بالمطار، إن المجموعات السياحية وصلت على متن رحلات دولية قادمة من العواصم العربية والآسيوية ودول أوروبا، ضمت 382 سائحًا.

وأضافت المصادر، أنه تم إنهاء إجراءات وصولهم بمعرفة وإشراف إدارة شرطة السياحة بالمطار.
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