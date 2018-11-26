مساعد الرئيس السودانى للسيسى: سر وعين الله ترعاك..فيديو

قال مساعد الرئيس السوداني، عبدر الرحمن المهدى، إن مصر تعتبر بيت السوادنيين الثانى، مؤكدًا أن مشاركة مصر في معرض EPS بلندن يعد انجازًا عظيمًا للبلاد.



وهنأ مساعد الرئيس السوداني، فى لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنجازاته الكبيرة فى المنطقة.



ووجه للرئيس السيسى رسالة قائلًا " سر وعين الله ترعاك، لأن هذا الانجاز كبير جدًا، ويجلب العين والحسد"، داعيًا الله أن يوفقه ويعينه ويفتح له قلوب المصريين.



وأكد أن كل المصريين يتحدثون عن الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحبة صادقة تخرج من القلب للقلب.

