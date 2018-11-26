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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة مصابي زلزال غرب إيران إلى 716 شخصا

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:00 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة مصابي الزلزال، الذي ضرب غرب البلاد أمس، إلى 716 شخصا فيما لم ترد تقارير تفيد بوقوع وفيات.

وأفادت تقارير بالإعلام الإيراني الرسمي بأنه تم تسجيل أكثر من 160 هزة ارتدادية بمنطقة الزلزال الذي وقع مركزه بمحافظة كرماتشاه وضرب بقوة 4ر6 درجة على مقياس ريختر.

وتسبب الزلزال -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- في سقوط أعمدة الكهرباء وانقطاع التيار عن عدة مناطق لفترات قصيرة بالإضافة إلى انهيار عدد من المباني. وكان الزلزال قد ضرب أمس الأحد غرب البلاد قرب الحدود مع العراق.

يشار إلى أن المحافظة ذاتها شهدت زلزالا العام الماضي بقوة 3ر7 درجة على مقياس ريختر تسبب في مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة أكثر من تسعة آلاف أخرين.

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