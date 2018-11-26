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أخبار البلد

الاتحاد الأوروبي يدعم الحملة الوطنية لمكافحة التحرش

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:00 ص
السفير إيفان سوركوش
السفير إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة
محمد وديع
شارك وفد الاتحاد الأوروبي أمس الأحد، في فعالية إطلاق حملة مكافحة التحرش الجنسي في وسائل النقل العام، والتي عقدت بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وبحسب بيان لسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، يدعم الاتحاد الأوروبي الحملة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة النقل والمواصلات، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، ووكالة التنمية الألمانية، والوكالة الأمريكية للتنمية، ومؤسسة دروسوس، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركتي SODIC وStreetpal.

وأكد إيفان سوركوش؛ سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الاتحاد ملتزم بالعمل على ضمان السلامة البدنية والنفسية للمرأة من خلال تعزيز حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تمكين المرأة في مصر والعالم.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يحرص دائما على تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، من خلال دعم العديد من المشاريع التي تعزز تمكين المرأة في مصر بما يتوافق مع الاستراتيجية المصرية لتمكين المرأة (2030).

وتابع سوركوش أن هذه الحملة الوطنية ستسهم في تعزيز سلامة المرأة في وسائل النقل العام مما يساعد على زيادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية والحياة العامة ككل. واختتم كلمته خلال الفعالية قائلا: "دعونا نعمل معا ليكون كل يوم مناسبة لتعزيز حقوق المرأة في مصر والعالم".

يذكر أن إطلاق حملة مكافحة التحرش الجنسي في وسائل النقل العام في 25 نوفمبر يتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يحتفل به العالم حتى 10 ديسمبر.
الاتحاد الأوروبي يدعم الحملة الوطنية لمكافحة التحرش
الاتحاد الأوروبي يدعم الحملة الوطنية لمكافحة التحرش
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