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برلمان

زراعة البرلمان تستكمل مناقشة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:29 م
لجنة الزراعة بالبرلمان
لجنة الزراعة بالبرلمان
ماجدة بدوى

تستكمل لجنة الزراعة والرى برئاسة هشام الشعينى فى إجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين المقدم من الحكومة، وعدد من النواب بمجلس النواب.

وأيضا مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن المطالبة بإعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر، نظرًا لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وأخر حول عدم حصول مصنعي سكر نجع حمادي ودشنا على بدل نقل (النولون) أسوة بباقي المصانع.

وأيضا طلب بشأن تضرر الجمعيات الزراعية بنصر النوبة، أسوان من ارتفاع احتساب نسبة الشوائب بمحصول قصب السكر، مما يحمل الزراع بخسائر مالية بدعوى ارتفاع نسبة الشوائب، فضلا عن تضررهم من توقف نشاط شركة الميكنة الزراعية، وطلب بشأن المطالبة بزيادة سعر النولون لمحصول القصب تماشيًا مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
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