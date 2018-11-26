صحف الإمارات تبرز إطلاق السيسي جائزة مصر بالشراكة مع الإمارات للخدمات الحكومية.. جولة تاريخية لـ محمد بن سلمان.. التحالف يعمل على إنعاش الحوار السياسي في اليمن.. طلاق بريطاني أوروبي مؤكد

- جائزة مصر تتوج الشراكة الإماراتية المصرية في مجال تحديث العمل الحكومي

- محمد بن سلمان يكتب فصلًا جديدًا من فصول العلاقات الإماراتية السعودية

- بريكسيت صفحة تاريخية تم طيها



ركزت الصحف الاماراتية الصادرة اليوم الاثنين على جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية و التي تشمل مصر والإمارات العربية المتحدة، والبحرين والتي وصفتها بأنها استثنائية بكل المقاييس، وأثبتت أن قادة البلدين أكثر التصاقًا بهموم المنطقة.



كما تناولت الصحف موقف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من السلام فى اليمن اضافى الى الاتفاق البريطاني الاوروبي بشان خروج بريطانيا من التكتل.



وتحت عنوان «محمد بن سلمان..الزيارة التاريخية».. قالت صحيفة «الخليج» ان الأيام الثلاثة، التي حلَّ فيها الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، ضيفًا على دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت مملوءة بمشاعر الحب والترحيب، وكما فتح أبناء الإمارات قلوبهم للأمير الضيف، وصاحب الدار معًا، عند استقباله، كان توديعهم له بنفس المشاعر، وفي الزمنين كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الحاضر والمشارك الأكبر في المشهد، الذي عكس تميز العلاقات بين البلدين الشقيقين.



واعتبرت ان زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى بلده الثاني الإمارات العربية المتحدة، كانت استثنائية بكل المقاييس، وأثبتت أن قادة البلدين أكثر التصاقًا بهموم المنطقة، وأكثر إصرارًا على مواجهة المؤامرات، التي تُحاك ضدها، سواء كانت من القريب أم من البعيد؛ ما أكسب الزيارة ألقًا وبُعدًا سياسيين واجتماعيين كبيرين.



وخلصت الى ان زيارة الأُخوة، التي قام بها الأمير محمد بن سلمان؛ كتبت فصلًا جديدًا من فصول العلاقات التاريخية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، وبالقدر الذي رافقت الزيارة مشاعر الترحيب والامتنان، وامتازت بحفاوة قلَّ نظيرها؛ فإنها أكدت المؤكد في هذه العلاقات، التي تتحصن كل يوم؛ بالحرص الذي تبديه قيادتا البلدين؛ لتبقى أكثر ديناميكية وقوة.



ومن الموضوعات عن مصر، نطالع على نفس الصحيفة ذاتها تقريرا تحت عنوان «السيسي يطلق جائزة مصر بالشراكة مع الإمارات للخدمات الحكومية» وتحته أشارت إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018.



وقالت «الخليج» يأتي إطلاق هذه الجائزة السنوية، بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مجال تحديث العمل الحكومي، التي تم توقيعها بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، خلال فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات في فبراير الماضي.



وتهدف الجائزة، وهي الأولى من نوعها في جمهورية مصر العربية، إلى تحفيز وتشجيع طلاب الجامعات المصرية البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة في 50 جامعة حكومية وخاصة، على تطوير حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية.



كما تهدف الجائزة أيضًا، إلى تعزيز العلاقة بين طلاب الجامعات والجهات الحكومية وإشراكهم في تطوير الحلول، للارتقاء بجودة تجارب المتعاملين.



وتبلغ قيمة الجائزة مليون جنيه مصري للفريق الفائز، إضافة إلى تكريم رئاسي للجهة الحكومية الشريكة.



وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن الشراكة الإماراتية المصرية في مجال تحديث العمل الحكومي، تعكس توجهات دولة الإمارات بقيادة الشيخ رئيس الأمارات خليفة بن زايد آل نهيان، لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، وبناء نموذج عربي مشترك لتحديث العمل الحكومي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وثمن القرقاوي، رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعطي دفعة قوية للجائزة.



وقال: «إن الجائزة تأتي في إطار تنفيذ المشاريع المشتركة المنبثقة عن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الهادف إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في البلدين الشقيقين.



وأكد أن ثروة مصر الحقيقية تكمن في عقول أبنائها، وأن الجائزة تهدف إلى الاستفادة من طاقات الشباب وقدراتهم، لتقديم حلول مبتكرة تضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة».



وحول السلام فى اليمن قالت صحيفة البيان تحت عنوان " من أجل السلام لليمن" ان موقف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن واضح في الدفاع عن حقوق اليمنيين وحمايتهم وتوفير العيش الكريم لهم، وانطلاقًا من هذا الهدف؛ جدّد التحالف دعمه لمساعي الحل السياسي في اليمن، وهذه المرة عبر محادثات السويد القادمة، التي ربما تكون الفرصة الأخيرة للسلام، وإلا الحسم الميداني سيكون البديل.



واضافت ان دولة الإمارات اكدت أن التحالف يعمل على إنعاش الحوار السياسي، وأن أي حل يحتاج لأن يكون مبنيًا على أسس سياسية، وأن التحالف يعمل بجهود مخلصة لتهيئة هذه الأجواء المناسبة، لكنها تحتاج إطارًا يمنيًا مدعومًا من دول الإقليم ومن الأمم المتحدة، التي يدعم التحالف جهودها وجهود المبعوث الدولي مارتن غريفيث.



وخلصت الى انه لم يحدث أن رفضت دول التحالف العربي أي مساعٍ للسلام في اليمن، ولم تراوغ وتسعى للتهرب أو إفشال أية محادثات سابقة، بل كان الطرف الآخر هو المراوغ وصاحب الحجج والمبررات للتهرب من الحل السياسي، هذا على الرغم من اندحار ميليشيات الحوثي الإيرانية في المعارك العسكرية وتراجعها وخسائرها البشرية وهروب أفرادها، ورغم هذا تسعى دائمًا لعرقلة مساعي السلام، الأمر الذي يؤكد أنها موجهة للحرب والفوضى وخلق الاضطرابات في المنطقة من قبل طهران التي تدعمها ماليًا وسياسيًا وعسكريًا.



وتحت عنوان «طلاق بريطاني أوروبي مؤكد» قالت صحيفة «الوطن» إن بريطانيا اختارت طريقها، ولم يعد يعنيها أن يكون هناك أي قيد أوروبي فعلي على المدى البعيد لعلاقاتها المضطربة مع دول الاتحاد، لكن السؤال الحقيقي أنه مع الكم الهائل من الأزمات الأوروبية هل يمكن أن يحافظ «الاتحاد» على ترابطه، أم سيؤسس الانفصال الأوروبي البريطاني لحلقات جديدة سوف تعمل لتغرد خارج السرب، مع تزايد موجة المد الشعبوي واليمين المتطرف الذي تشهد بعض الدول الأوروبية تصاعدًا مقلقًا له، وأزمات اقتصادية وقفت كل قوانين الاتحاد عاجزة عن التعامل معها أو إيجاد الحلول لها، يضاف لها موجة لجوء وهجرة فتحت لها ألمانيا البواب فهزت دول الاتحاد الأوروبي، وما رأت فيه ألمانيا فرصة لتعويض النقص في الأيدي العاملة، دفع دولًا ثانية للانغلاق أمثر والتلويح بخطوات قد تضعها على طريق الانفصال.



وأضافت أن التاريخ الذي أعاد الكثير من الباحثين التركيز عليه، خلال أزمة المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي والانقسامات في الداخل البريطاني جراء الضغوط الأوروبية، تبين أنه كان علاقة نفعية، اعتبرت بريطانيا طوال عقود أن التشجيع عليها لا يمكن أن يصدر إلا من دول ضعيفة، ومن هنا عارضت السوق الأوروبية المشتركة وابقت عملتها ذاتها، والغريب أنه رغم مواقفها تلك فإن بعض أنصار قادة دول في الاتحاد الأوروبي ومنذ زمن بعيد اعتبروا أن التقارب مع بريطانيا أكثر من اللازم سيجعل منها حصان طروادة للولايات المتحدة.



وخلصت الى القول «صفحة تاريخية تم طيها، والأنظار اليوم إلى نتائج «بريكست» على مصير الاتحاد الذي لم يستقر أو يستكن بعد، كما أنه لم يمتلك القدرة الفاعلة كما يريد، وبقيت الدول التقليدية في مكانتها تاريخيًا مثل ألمانيا وفرنسا وحدها ذات الصوت المرتفع رغم الخلافات داخلها ذاته.. كيف ستكون تداعيات الانفصال البريطاني ومآلاته ستكشفه الفترة المقبلة»