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أخبار العالم

وزيرة السياحة : خطة لتحويل الجزر بين مصر والسعودية إلى مالديف عربية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:22 م
صدى البلد
حسام جابر
تحدثت وزيرة السياحة المصرية، رانيا المشاط، مع صحيفة "عرب نيوز" السعودية، عن الأماكن المفضلة في مصر وكذلك إطلاقها، اليوم الأثنين، لبرنامج الإصلاح السياحي في مصر، وذلك قبيل زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان إلى القاهرة، المنتظرة بداية شهر ديسمبر، مشيرة إلى أن مصر والسعودية ينويان استغلال الجزر الموجودة بين البلدين سياحيا، مع إقامة فنادق تتوائم مع الطبيعة مثل المالديف.


وفي حوار مع الصحيفة، أوضحت المشاط، التي تعتبر أول سيدة تتولى منصب وزيرة السياحة في مصر:" ما وصف لي هو أن الرئيس أراد معالجة قطاع السياحة من منظور اقتصادي"، قبل أن تضيف:" السياحة هي واحدة من أهم القطاعات في مصر، فهي تشكل ما بين 15 إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أنها منتجة وظائف كبيرة في مصر".

وأشارت المشاط إلى أن هناك الكثير من الثقة وضعت عليها وعلى خلفيتها لإطلاق نهضة سياحية في مصر.

توضح "عرب نيوز" أن اليوم الأثنين، سوف تطلق المشاط برنامج الإصلاح السياحي لمصر، والذي سيتضمن صندوق أسهم خاص لتطوير البنية التحتية للفنادق.

الوزيرة تحدثت أيضا عن الخطط الجاري تنفيذها لإعادة إعمار المعالم التاريخية التي تعتمد عليها مصر في قطاع السياحة.

تبين الوزيرة:" السياحة تغذي 70 قطاع آخر في مصر، فلكل وظيفة مباشرة تخلقها السياحة، هناك ثلاث أو أربع وظائف تخلقها بشكل غير مباشر"، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي يخرج من أزمته المالية، فهناك تعافي عالمي والشعوب باتت تنفق أكثر على الأماكن التي تذهب إليها، لذا فالفكرة هو الاستفادة بأكبر قدر من هذه الزيادة.

تشرح الصحيفة إلى أن ولي العهد السعودي المصري سيهتم بالحديث عن دفع الاستثمارات في المناطق الحدودية بين مصر والسعودية والأردن، مع العمل على مشروع كبير على البحر الأحمر لتطوير الجزر الواقعة عليه.

تعلق الوزيرة المصرية على زيارة بن سلمان إلى القاهرة بالقول:" العديد من الجزر تعد خارج خريطة الاستثمارات الأجنبية والخاصة، والرئيس عازم الآن على الاستثمار ي هذه الجزر لأول مرة، لكن بتصور مختلف".

تستطرد المشاط:" سنأخذ في الاعتبار طبيعة هذه الجزر، فإن الفنادق التي ستبنى فيها سوف تكون صديقة للبيئة، مثل تلك الموجود في المالديف".

وفيما يتعلق بالتبادل السياحي بين مصر والسعودية، تبين الصحيفة أن 600 آلف سعودي زار مصر خلال عام 2017، بينما غالبية المصريين الذين زاروا المملكة السعودية جاء لأداء العمرة والحج.

تتطرق الوزيرة لهذه النقطة بالقول:" لدينا علاقة جيدة مع السعودية، ونحن متأثرين بسرعة تحديث أنظمة السفر المطبقة، ومنها استدار التأشيرات ومتابعة أوضاع المصريين هناك".

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