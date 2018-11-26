في عيد ميلادها.. المحكمة تشطب دعوى طلاق علا غانم لهذا السبب

تحتفل الفنانة علا غانم اليوم الاثنين بعيد ميلادها الـ 47، حيث إنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 26 نوفمبر من عام 1971.



لا يعرف كثيرون أن الفنانة كانت قد رفعت العام الماضي دعوى طلاق من زوجها قبل أن تقوم محكمة الأسرة بقصر النيل لاحقا بشطب الدعوى، بناء على طلب محامي الفنانة وذلك بعد تصالحهما.



وكانت الفنانة علا غانم، قد تقدمت بطلب لطلاقها بمحكمة الأسرة بقصر النيل ضد زوجها، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما قبل أن يتم الصلح بينهما لاحقا.