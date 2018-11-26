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منوعات

وفاة الممثل الأمريكي ريكى جاي بطل فيلم ليالى بوجى عن عمر 72 عاما

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:25 م
الممثل الأمريكى ريكى
الممثل الأمريكى ريكى جاى
أ ش أ
توفى الممثل الأمريكى"ريكى جاى"، أحد أكثر الشخصيات الفنية الأمريكية سحرا في عالم هوليوود داخل منزله في لوس أنجلوس لأسباب صحية.

وقدم ريكي العديد من الأفلام السينمائية الناجحة في مقدمتها " غدا لا يموت أبدا" (1997) ، "ليالى بوجى"1997 .

وقال ينستون جاى، مدير أعمال الممثل الراحل، إن ريكى كان ممثلا فريدا من طراز خاص، لن نرى أبدا أمثاله مرة أخرى.

شارك جاى في العديد من الأعمال السينمائية كمستشار فنى من بينها" هلاوس"، "المحيط -13"، إلى جانب العديد من المسلسلات الدرامية الناجحة.
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