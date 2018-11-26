برلماني يخاطب وزير الشباب لحل أزمة 2000 عضو بنادي بلدية المحلة..صور

أكد الدكتور محمد خليفه عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة بندر المحلة اليوم أنه تقدم بطلب إحاطه الى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مقدم إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بضرورة التدخل العاجل فى حل أزمة عضوية أكثر من 2000 عضو بنادي بلدية المحلة .



وأوضح النائب البرلماني فى شكواه الرسميه اهمية تدخل لجنة رسميه من وزارة الشباب والرياضة لفحص أي مخالفات مالية أو إداريه داخل النادي وحل أزمة عضويات المضارين بسبب أزمة تجديد الكارنيهات .



وأشار النائب البرلماني الى أن أعضاء مجلس الإدارة الحالي لم يتجاوبوا مع الأسر والعائلات المضارين من أزمة ومخالفات العضويات التى لم تجدد بشكل سنوي .

