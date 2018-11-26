تخصيص خط تليفون محمول لتلقى شكاوى مبادرة صوتك مسموع بالغربية

أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم عن تخصيص خط تليفون محمول رقم 01277073412 لتلقى الشكاوى الخاصة بمبادرة صوتك مسموع وذلك للعمل على سرعة إستقبال الشكاوى من المواطنين وأيضًا سرعة بحثها.



وأشارت المحافظة بيان رسمي لها أن الأرقام التى ستكون تابع للبوابة الإلكترونية بالديوان العام وليس لبوابة الشكاوى السريعة والتى أرقامها (01094010999 – 01102014000).



وأكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم تخصيص خط تليفون محمول ليكون خاص بمبادرة صوتك مسموع حتى يكون لها خط خاص بها ولسرعة الرد على أصحاب الشكاوى.

