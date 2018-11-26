هكذا علق عزيز الشافعي على رأي سعد الدين الهلالي بشأن المساواة في الميراث

نشر الفنان عزيز الشافعي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، المداخلة الهاتفية التي تحدث خلالها د. سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والتي أيد فيها قرار تونس، بالمساواة في الميراث بين الرجل والأنثى، مؤكدا أنه قرار لا يخالف الشرع.



وعلق "الشافعي" على الفيديو قائلا "مداخلة هاتفية فيها كلام مهم".



من المعروف أن الأزهر رفض قرار تونس، كما تبرأ من رأي سعد الدين الهلالي، كما رفضه مفتي الديار المصرية أيضا، الذي أصدر بيانا مؤكدا أن آيات المواريث قطعية، ولا تحتمل أي تأويل.