نجيب وربيعة يواصلان التدريبات التأهيلية بحمام السباحة بالاهلي

خاض محمد نجيب ورامي ربيعة مدافعا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تدريبات تأهيلية مائية بحمام السباحة بالنادي صباح اليوم الاثنين تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



وكان محمد نجيب قد أجرى جراحة غضروف الركبة، إضافة إلى أنه يعاني من كدمة عظمية في الركبة، في حين يعاني ربيعة من آلام الحوض.



ويختتم الأهلي الاثنين استعداداته لمواجهة المقاولون المقرر لها مساء غد الثلاثاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.