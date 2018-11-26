برنامج تأهيلي خاص لمؤمن زكريا

خاض مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية خاصة صباح اليوم الاثنين، تحت إشراف عادل مصطفى، المدرب المساعد بالفريق.



ويسعى الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف لتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة، وذلك بإخضاعه لتدريبات فنية وبدنية مكثفة.



وكان محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق قد عقد جلسة مع مؤمن زكريا عقب انتهاء مران أمس، وقاد تدريبات بدنية للاعب؛ من أجل تجهيزه قبل أن يواصل تدريباته اليوم.



وختتم الأهلي استعداداته عصر اليوم لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.