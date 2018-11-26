لتأثرهم بـ جون سينا وترابل أيتش.. الشباب المصري يتجه للعب المصارعة

قال التليفزيون الفرنسي إن الشباب المصريين باتوا يهتمون بشكل كبير بلعب المصارعة، متأثرين بالمصارعة الأمريكية واسعة الانتشار.



وبحسب موقع "جيوبوليس" التابع للتليفزيون الفرنسي فإن المصريين لديهم عشق للمصارعة، حيث تلقى مباريات المصارعة عند عرضها في التليفزيون المصري مشاهدة قياسية.



وتابع الموقع قوله إن الأطفال يعجبون بنجوم المصارعة الأمريكيين أمثال، جون سينا وهولك هوجن وذ أندرتيكر وتريبل أتش وباتيستا.



ونتيجة لهذا الشغف، فإن العديد من الشباب المصريين بدأوا هذه اللعبة، من خلال تجهيز حلبات للنزال بين المصارعين في مصر وسط تحمس الجمهور لمشاهدة هذه المباريات.