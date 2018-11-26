لجنة الشئون العربية بالبرلمان: الأمن القومي المصري يبدأ من ليبيا

أكدت لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، أن الأمن القومي المصري يبدأ من ليبيا، مشيرة إلى أن دور مصر مهم ومحوري ومرغوب فيه من مختلف الأطراف في حل الأزمة.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة أحمد أباظة، وكيل اللجنة، وبحضور السفير محمد أبو بكر، مساعد وزير الخارجية لشئون ليبيا، لمناقشة آخر تطورات الوضع في ليبيا، حيث دارت المناقشات حول الأوضاع الحالية في ليبيا ومؤتمر باليرمو الذي عقد في إيطاليا ونتائجه والوضع الإنساني بصفة عامة، والدور المصري في الأزمة.



ودعت اللجنة خلال الاجتماع، إلى ضرورة إعادة بناء الجيش الليبي وتوحيد المؤسسة العسكرية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ووضع دستور منضبط.



وطالبت اللجنة بضرورة العمل على بناء ليبيا موحدة وعودتها إلى الصف العربي كأحد ركائز الأمة العربية، على أن تلتزم الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار ووضع وتنفيذ الترتيبات الأمنية التي تهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار.