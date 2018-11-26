برلماني يطالب وزير الكهرباء بنقل الضغط العالي من فوق الكتلة السكنية بـ منهرو

قدم النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجلا للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، بشأن نقل الضغط العالي من فوق الكتلة السكنية بالجانب البحري من قرية منهرو مركز اهناسيا حرصًا على حياة المواطنين ومنازلهم من مخاطر الكهرباء.



وأوضح "بدر" في طلبه، أنه يوجد ضغط عالٍ يمر من فوق منازلنا فى المنطقة البحرية من قرية منهرو والمنازل لها تراخيص ودخل الكتلة السكنية بجانب أنه يوجد قطعة ارض تم التبرع بها لإنشاء وحدة صحية بالقرية من المواطن رجب حسن شعبان، وتمت الموافقة من ديوان عام المحافظة، ونظرًا لمخاطر الكهرباء وجوده الضغط الغالي بوسط الكتلة السكنية حيث انه يمثل خطورة كبيرة على الأطفال وعلي حياة المواطنين.



وطالب النائب بنقل الضغط العالي من فوق الكتلة السكنية بالجانب البحري من قرية منهرو مركز إهناسيا، حرصًا على حياة المواطنين ومنازلنا من مخاطر الكهرباء.