فرق لزيارة القرى والأحياء للمشاركة في مسابقة التنمية المحلية بالمنيا

قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، تشكيل لجنة برئاسة محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة ، تختص اللجنة بتطبيق معايير التقييم الخاصة بالمسابقة التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية لاختيار أفضل ( عاصمة ـ محافظة ـ مدينة ـ حي ـ مركزـ قرية ) على مستوى الجمهورية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.



وقال المحافظ إن مهام اللجنة تتمثل في تشكيل فرق عمل مصغرة لزيارة كافة المدن والأحياء والقرى في نطاق المحافظة ميدانيًا لاستيفاء المعلومات المطلوبة للتقييم قبل مناقشتها مع وضع التقييم النهائي لكل وحدة محلية وإخطار وزارة التنمية المحلية باسم أفضل ( مدينة ـ حي ـ قرية ) داخل نطاق المحافظة بحد أقصى 25 ديسمبر، على أن يتم الاحتفاظ بدرجات التقييم باعتبارها مستندات رسمية لا يتم تداولها لحين إعلان نتيجة المسابقة على مستوى الجمهورية.



وتضم اللجنة في عضويتها مدير مديرية الصحة والسكان ومدير مديرية الزراعة ومدير مديرية التربية والتعليم ومدير مديرية الشباب والرياضة ووكيل كلية الفنون الجميلة لشئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة المنيا ورئيسا قسمي النحت والعمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا ودكتور ياسر محمد بقسم العمارة وتكنولوجيا البناء بكلية الفنون الجميلة وهشام على أبو الوفا بقسم العمارة والتخطيط بكلية الفنون الجميلة والدكتورة رفيدة محي الدين بقسم العمارة وتنسيق المواقع والحدائق بكلية الفنون الجميلة والدكتورة منال مرسى بقسم العمارة والتصميم العمراني بكلية الفنون الجميلة ومدير فرع جهاز شئون البيئة بالمنيا ورئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية بالمنيا ومديري مكتبي المتابعة و المكتب الفني بديوان عام المحافظة .



وأطلقت وزارة التنمية المحلية قد اطلقت مسابقة بين المحافظات ،لاختيار وتكريم الوحدات المحلية المتميزة في جميع الجوانب ، والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن المصري حيث سيكون الاختيار مبنى على تقييم قدرة الوحدة المحلية على توفير منظومة متكاملة للتنمية الشاملة.



وحددت الوزارة اجراءات المسابقة الداخلية على مستوى المحافظات ، حيث تقوم كل محافظة بتنظيم مسابقة داخلية لاختيار أفضل حى من عواصم المحافظة المقسمة إلى أحياء ، وأفضل مدينة من غير عواصم المحافظات ، وأفضل قرية لتحديد الوحدات المحلية الفائزة وإخطار الوزارة بها .



واعلنت الوزارة، ان الجوائز المالية ستكون على مستوى المدن والأحياء الجائزة الأولي ٢ مليون جنيه والجائزة الثانية مليون جنيه والجائزة الثالثة ٥٠٠ ألف جنيه ، وفيما يخص الوحدات المحلية القروية ستكون الجائزة الأولى مليون جنيه والجائزة الثانية ٥٠٠ ألف جنيه والجائزة الثالثة ٣٠٠ ألف جنيه بخلاف الحوافز المعنوية على المستوى الوظيفي.



كما سيتم صرف نسبة ٥ ٪ من قيمة الجائزة كمكافئات للعاملين بالجهاز الإداري بالوحدة المحلية الفائزة.