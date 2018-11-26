ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مجموعة M1 اللبنانية تعلن استعدادها للاستثمار في مصر

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:35 م
سحر نصر في لبنان
سحر نصر في لبنان
على صالح
علنت شركة M1 Group اللبنانية للاستثمار عن نيتها الاستثمار في مصر خلال اجتماع جمع رئيس المجموعة نجيب ميقاتي مع الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال زيارتها للبنان.


ووفقا لصحيفة ديلي نيوز اللبنانية استعرضت نصر خلال الاجتماع فرص الاستثمار في مصر في مختلف المجالات، ولاسيما المشروعات العملاقة في مختلف المحافظات، مؤكدة أن وزارتها عرضت جميع الفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة الاستثمار عبر الإنترنت في البلاد، والتي يتم تحديثها بانتظام على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وحضر اللقاء نزيه النغاري السفير المصري في لبنان، ومنى وهبة رئيس مكتب التمثيل التجاري في السفارة المصرية في لبنان، بالإضافة إلى قادة الأعمال اللبنانيين الآخرين.

وقالت نصر إن الاستثمارات اللبنانية في مصر بلغت 670 مليون دولار من خلال 1645 شركة لبنانية تعمل في مجالات الخدمات والصناعة والبناء والنفط والسياحة والزراعة.

وقال ميقاتي وفقا للصحيفة اللبنانية، إن علاقات مصر مع لبنان فريدة من نوعها، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بميزة استثمارية كبيرة تتمثل في سوقها الاستهلاكية الضخمة.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، التقت نصر بمسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى خلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري اللبناني الرابع الذي عقد في بيروت.

كما التقت مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وغيرهم.
loading...

ترشيحاتنا

وزيرة السياحة : خطة لتحويل الجزر بين مصر والسعودية إلى مالديف عربية

نسرين أمين تتألق بالأسود على السجادة الحمراء.. صور

مفتي الجمهورية السابق: رسول الله كان ابن الذبيحين لهذا السبب

أمير طعيمة يعلق على قرار المساواة في الميراث بين الذكور والإناث

اسعار الدولار والعملات الاجنبية سعر الدولار اليوم الاثنين 26- 11 -2018

صحيفة إنجليزية تبرز إنجازات صلاح مع ليفربول منذ قدومه

النيابة تحقق مع الأم المتهمة بإغراق رضيعها بأبو النمرس.. صورة

الأهلي يكثف جهوده للتعاقد مع مدير فني جديد لفريق الكرة.. والإعلان الرسمي أوائل ديسمبر

الإمارات تصدر عفوا رئاسيا عن جاسوس بريطاني

5 علامات تدل على حاجة جسمك لفيتامين د

تعرف على حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

سيول: مساع لعودة الطيران المباشر مع القاهرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقل 240 قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير.. صور

شاهد.. إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية بالبرتقالي دعما للمرأة

حكاية تمثال رمسيس الثاني في الرمسيوم.. والزلازل بريئة من تدميره..صور

نسرين أمين تتألق بالأسود على السجادة الحمراء.. صور

سعر صادم لإطلالة فيفي عبده في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

وزير البترول: الثروات المعدنية بالأراضى العربية تمثل 30% من الإجمالى العالمى..فيديو
الملا: نعمل على زيادة الناتج المحلى من التعدين بنسبة 2% ..فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
وزير الطاقة السعودي يسلم طارق الملا رئاسة المؤتمر العربي للتعدين.. فيديو
وزير البترول السعودى: نسعى لرفع عوائد الاستثمار التعدينى لـ 64 مليار دولار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟