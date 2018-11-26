مجموعة M1 اللبنانية تعلن استعدادها للاستثمار في مصر

علنت شركة M1 Group اللبنانية للاستثمار عن نيتها الاستثمار في مصر خلال اجتماع جمع رئيس المجموعة نجيب ميقاتي مع الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال زيارتها للبنان.





ووفقا لصحيفة ديلي نيوز اللبنانية استعرضت نصر خلال الاجتماع فرص الاستثمار في مصر في مختلف المجالات، ولاسيما المشروعات العملاقة في مختلف المحافظات، مؤكدة أن وزارتها عرضت جميع الفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة الاستثمار عبر الإنترنت في البلاد، والتي يتم تحديثها بانتظام على الموقع الإلكتروني للوزارة.



وحضر اللقاء نزيه النغاري السفير المصري في لبنان، ومنى وهبة رئيس مكتب التمثيل التجاري في السفارة المصرية في لبنان، بالإضافة إلى قادة الأعمال اللبنانيين الآخرين.



وقالت نصر إن الاستثمارات اللبنانية في مصر بلغت 670 مليون دولار من خلال 1645 شركة لبنانية تعمل في مجالات الخدمات والصناعة والبناء والنفط والسياحة والزراعة.



وقال ميقاتي وفقا للصحيفة اللبنانية، إن علاقات مصر مع لبنان فريدة من نوعها، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بميزة استثمارية كبيرة تتمثل في سوقها الاستهلاكية الضخمة.



وخلال الأيام الثلاثة الماضية، التقت نصر بمسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى خلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري اللبناني الرابع الذي عقد في بيروت.



كما التقت مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وغيرهم.