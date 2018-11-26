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اقتصاد

أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم الاثنين 26- 11 -2018 ..ارتفاع

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قسم الاقتصاد
شهدت اسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم الاثنين 26-11-2018 ارتفاع بقيمة جنيه واحد ، بالتزامن مع تحرك سعر الذهب عالميا، لتسجل الأوقية 1226 دولار مرتفعة دولارين.


وسجل سعر الجرام عيار 18 ما قيمته 526 جنيه ، وسجل عيار 21 ما قيمته 613 جنيه ، فى حين سجل سعر الجرام عيار 24 ما قيمته 701 جنيه.
وسجل سعر الجنيه الذهب 4904 جنيه ، فى حين سجل سعر الأوقية 1226 دولار
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