أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم الاثنين 26- 11 -2018 ..ارتفاع

شهدت اسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم الاثنين 26-11-2018 ارتفاع بقيمة جنيه واحد ، بالتزامن مع تحرك سعر الذهب عالميا، لتسجل الأوقية 1226 دولار مرتفعة دولارين.





وسجل سعر الجرام عيار 18 ما قيمته 526 جنيه ، وسجل عيار 21 ما قيمته 613 جنيه ، فى حين سجل سعر الجرام عيار 24 ما قيمته 701 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب 4904 جنيه ، فى حين سجل سعر الأوقية 1226 دولار