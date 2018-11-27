إذا أعطى زكاته لمستحقها فهل يخبره بأنها زكاة ؟

قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى إخراج الزكاة تملكها الفقير.



وأضاف الوردانى، فى إجابته على سؤال « هل يشترط فى زكاة المال معرفة المستحق أنها زكاة مال؟»، أنه لا يشترط معرفتهم أنها من زكاة المال لكن فى نفس الوقت لأبد أن تأكدى عليهم أن هذا حقهم حتى لا يشعروا بالمنة منكِ لكن إذا أخذوا هذا المال لأنهم فى حاجة اليه من غير ان يشعروا لكى عليهم بالمنة أو شئ من هذا القبيل فليس هناك أى ضرورة فى مسألة أن تخبريهم بأنها زكاة فقد يكون الأفضل لهم بأن لا تخبريهم بأنها زكاة لكن تعطيهم هذا المال أو تسددى عنهم ديونهم فيكون لكى ثوابا كبير، لأن الأصل فى الزكاة هو التملك للفقير.



وأشار الى أنه ليس شرطًا فى قبول زكاة المال أن يعرف المزكى له أنها من زكاة المال فإذا أخذ الزكاة وزكى بها فهذا جائز وتكون الزكاة قد وقعت فى محلها.