ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

إذا أعطى زكاته لمستحقها فهل يخبره بأنها زكاة ؟

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى إخراج الزكاة تملكها الفقير.

وأضاف الوردانى، فى إجابته على سؤال « هل يشترط فى زكاة المال معرفة المستحق أنها زكاة مال؟»، أنه لا يشترط معرفتهم أنها من زكاة المال لكن فى نفس الوقت لأبد أن تأكدى عليهم أن هذا حقهم حتى لا يشعروا بالمنة منكِ لكن إذا أخذوا هذا المال لأنهم فى حاجة اليه من غير ان يشعروا لكى عليهم بالمنة أو شئ من هذا القبيل فليس هناك أى ضرورة فى مسألة أن تخبريهم بأنها زكاة فقد يكون الأفضل لهم بأن لا تخبريهم بأنها زكاة لكن تعطيهم هذا المال أو تسددى عنهم ديونهم فيكون لكى ثوابا كبير، لأن الأصل فى الزكاة هو التملك للفقير.

وأشار الى أنه ليس شرطًا فى قبول زكاة المال أن يعرف المزكى له أنها من زكاة المال فإذا أخذ الزكاة وزكى بها فهذا جائز وتكون الزكاة قد وقعت فى محلها.
loading...

ترشيحاتنا

للميري وجوه كثيرة.. وزير الداخلية ينقذ قلب طفل.. وضابطان يستشهدان فداءً عملهما بـ كمين.. صور

ميدو: أزمة الأهلى فى اللاعب رقم 8 وحسام غالي الأعظم في تاريخ مصر

أبرزها الأهلي.. الإسماعيلي يصدم الأندية بخصوص باهر المحمدي ومحمود المتولي

علي غزال على أعتاب النادي الأهلي عقب توجيه الشكر لناديه

مواطن من زفتى محكوم عليه بالسجن 96 عاما بسبب شراء أجهزة كهربائية ..فيديو

حيلة شيطانية.. خليل البواب خطف ياسين وباعه على فيس بوك بـ60 ألف جنيه ..صور

العهد اللبناني: هده حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أحمد الصالح.. فيديو

السفارة السعودية: وصول محمد بن سلمان إلى القاهرة فى ثالث محطاته الخارجية.. صور

والدة بسملة ضحية التنمر تكشف تفاصيل الواقعة

بشار الأسد يجري تعديلا وزاريا موسعا على الحكومة السورية

طاقية وحلاوة المولد.. آخر ما تبقى من ضحايا مركب المنوفية الغرقان.. صور

ناقد رياضى يكشف اسم نادى يحظى بشعبية أكبر من الأهلى والزمالك فى مصر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للميري وجوه كثيرة.. وزير الداخلية ينقذ قلب طفل.. وضابطان يستشهدان فداءً عملهما بـ كمين.. صور

ليلى علوى وشيرين رضا فى تكريم ريف فاينز بجائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائي.. صور

علا شوشة : أتمنى إجراء حوار مع الرئيس السيسي .. فيديو

حيلة شيطانية.. خليل البواب خطف ياسين وباعه على فيس بوك بـ60 ألف جنيه ..صور

وزير التربية والتعليم يزور القليوبية.. شوقى يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بتكلفة 6 ملايين جنيه.. ويتفقد فصول رياض الأطفال ويستمع لآراء أولياء الأمور

فيديو

القومي للسكان: عدد الأطفال الذين يولدون سنويا في مصر يضاهي مجموع دول مجاورة.. فيديو
أشرف رشاد: لا خلاف بين رياضة النواب واللجنة الأولمبية.. فيديو
حسام عبد الغفار: 18 مليون مريض و800 ألف عملية جراحية في المستشفيات الجامعية سنويا .. فيديو
وزير التعليم عن بسملة ضحية التنمر: هقابلها عشان أقولها إنتي جميلة.. فيديو
وزير التعليم يحدد موعد توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟