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أصل الحكاية

أبرزهم متعب وكهربا.. محترفون مصريون صنعوا الفارق في ديربي جدة: لن ينساهم السعوديون ..فيديو

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:29 م
كهربا والسعيد ومتعب
كهربا والسعيد ومتعب
عبدالله قدري
ديربي جدة واحد من أقوى وأشرس المباريات التي تجمع بين الاتحاد والأهلي في مدينة جدة ثاني أكبر مدن المملكة العربية السعودية بعد العاصمة الرياض.

يتمتع الفريقان بشعبية كبيرة في مدينة جدة، هذه الشعبية جعلت من المنافسات على أحر من الجمر، وتظهر ذلك إحصاءات المباريات بين الفريقين في البطولات المختلفة، إذ تقابل العميد والملكي في 164 لقاء، فاز الأهلي في77 لقاء و وفاز الاتحاد في 51 لقاء و تعادلا في 47 لقاء.

وفي تاريخ المواجهات بين الفريقين هناك لاعبون حفروا أسماءهم في أذهان جماهير الفريقين، وكان اللاعبون المصريون المحترفون في صفوف الاتحاد والأهلي له بصمة واضحة في الديربي الذي جمع بين الفريقين.
يرصد صدى البلد أبرز اللاعبين المصريين الذين تركو أثرًا في مباريات الديربي:

عماد متعب
انتزع عماد متعب آهات الجمهور السعودي في المدرجات بعد إحرازه هدف الفوز للاتحاد على الأهلي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة من موسم 2008 – 2009.

وكعادة متعب الذي اتقن تسجيل الأهداف في الوقت بدل من الضائع، انطلق الهداف المصري داخل منطقة الجزاء واستقبل كرة عرضية من حمد المنشري ليسكن الكرة في شباك أهلي جدة، ويكتب الفوز للاتحاد في مباراة كانت عصيبة بين الفريقين.

حسني عبد ربه
هذه المرة لم يسجل عبد ربه المحترف في صفوف اتحاد جده، لكنه أرسل تمريرة ساحرة صنع بها هدف الفوز لاتحاد جدة على الأهلي، حين مرر الكرة للإخوان هزازي وأودعاها في شباك الفريق الأهلاوي.

محمود كهربا
في المبارة التي جمعت بين الاتحاد والأهلي وانتهت بفوز العميد 3 – صفر، في نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي موسم 2016، استطاع محمود عبد المنعم الشهير بكهربا بوضع بصمته على اللقاء، حين استقبل كرة عرضية على حدود منطقة الجزاء، ليسجلها مباشرة في شباك حارس الأهلي، ليكتب الفوز لفريقه في هذه المباراة.

عبدالله السعيد
انضم المحترف المصري عبدالله السعيد إلى كتيبة المحترفين المصريين في الدوري السعودي مطلع هذا العام، واستطاع عبدالله وضع بصمة له في ديربي جدة، بعد أن سجل الهدف الثالث للأهلي أمس الأحد في شباك الاتحاد، ليكتب الفوز للأهلي بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعت بينهما في دري جميل.
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