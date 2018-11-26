انفانتينو يكشف حقيقة تهديده بتوقيع عقوبات حال عدم إقامة مباراة ريفر بليت

رد السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " على الشائعات المنتشره بشأن مباراة ريفر بليت امام بوكا جونيورز بنهائي بطولة كأس ليبيرتادوريس.



و أكد في تصريحات للصحافة الارجنينيه أن الشائعات المنتشرة غير صحيحة بالمرة، مؤكدا انه لم يطلب اقامة المباراة تحت اي ظروف حيث اوضح انه سافر للارجنتين من اجل حضورة المباراة .



و اضاف انه لم يهدد بتوقيع عقوبات في حال عدم اقامة المباراة، مشددا ان كرة القدم رياضة رائعه و لا يجوز ان تتسبب في كل هذا العنف .



و تابع ان اي قرار بشأن تاجيل المباراة يخص اليخاندرو دومينجيز رئيس كونميبول.



واكد انه شارك في اجتماع اليخاندرو دومينجيز رئيس كونميبول ودانيل أنخيليسي رئيسي بوكا جونيورزو ورودولفو دونوفريو رئيس وريفر بليت للاستقرار على التحضيرات الخاصه بموعد اقامة المباراة الجديد.



يذكر أن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" اعلن أمس تأجيل نهائي كأس ليبيرتادوريس بين ريفر بليت و بوكا جونيورز لأجل غير مسمى بسبب أحداث العنف التي وقعت يوم السبت الماضي التي تسببت فيها جماهير ريفر بليت، مستضيف اللقاء، وأسفرت عن إصابة بعض من لاعبي بوكا جونيورز.