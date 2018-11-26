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أخبار البلد

دبلوماسي: تشاور مصر والإمارات الدائم يسهم في حل أزمات المنطقة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:58 م
الرئيس السيسي والشيخ
الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية السابق، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن العلاقات المصرية الإماراتية قائمة على التعاون والاحترام، كما انها علاقات تاريخية واستراتيجية.

وأضاف «حسن»، في تصريح لـ«صدى البلد»، أن التشاور بين الدولتين يسهم في حل مشكلات المنطقة خصوصا حول ما يتعلق بقضايا (اليمن وسوريا والعراق وليبيا والقضية الفلسطينية)؛ لذا نرجو أن تكون القمة العربية التي ستعقد في الرياض في 7 ديسمبر المقبل منصة جيدة لتصفية الأجواء العربية العربية.

واوضح أن التقارب المصري الإماراتي موجود وهناك تعاون كبير على المستوى الثنائي، فالعلاقات بين البلدين علاقات جيدة ومتميزة وتعاون أخوي ومشترك منذ أيام الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة.
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