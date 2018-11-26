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رياضة

مارسيليا تتصدر اهتمام الصحف الفرنسية.. صور

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:01 م
فلوران توفان
فلوران توفان
حسن العمدة
احتكر فلوران توفان، نجم أولمبيك مارسيليا، إشادة الصحف الفرنسية الصادرة، اليوم الاثنين، بعد تسجيله ثلاثية، منحت فريقه الفوز على أميان، أمس الأحد، في إطار الجولة الـ 14 من عمر الدوري المحلي.

وخرجت صحيفة ليكيب بعنوان "فلوران توفان في الصميم".

وفي الأعلى، أضافت الصحيفة "نيس يحلق"، في إشارة إلى فوزه على ليل بهدفين دون رد.

- أما صحيفة بروفانس، خرجت بعنوان "فلوران توفان بالقوة الثلاثية".

- وقالت مجلة فرانس فوتبول عبر موقعها الإلكتروني "الحاسم توفان يقفز بمارسيليا إلى دائرة الخمسة الكبار في الدوري الفرنسي لكرة القدم".

ويتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، يليه ليون في مركز الوصافة برصيد 27 نقطة، أما مارسيليا يأتي خامسًا برصيد 25 نقطة.
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