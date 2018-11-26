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رياضة

مشجعة لريفر بليت تخبئ الشماريخ حول جسد طفلتها.. فيديو

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:01 م
جماهير ريفر بليت
جماهير ريفر بليت
حسن العمدة
احتجزت السلطات الأرجنتينية، مشجعة لفريق ريفر بليت، بعدما أخفت شماريخ، حول جسد طفلتها، قبل دخول ملعب مونيمونتال.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية، تأجيل مباراة الإياب بين الفريقين، لأجل غير مسمى، بعد أحداث الشغب من قبل جماهير ريفر بليت، ومهاجمة حافلة بوكا جونيورز، وإصابة عدد من لاعبي الفريق.

وظهرت امرأة في مقطع فيديو، تقوم بإخفاء الألعاب النارية حول جسم طفلة، قبل الدخول للملعب.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن السلطات اعتقلت المرأة، بعدما تم إصدار مذكرة "توقيف" بحقها، بتهمة تعريض حياة الطفلة للخطر، مشيرة إلى أن هذه الجريمة يعاقب عليها بالسجن، من سنتين إلى 6 سنوات.

وأضافت أن المدعي العام طالب بحماية الطفلة، وطالب مكتب دعم الأطفال، بتقييم عما إذا كانت في خطر تحت وصاية البالغين المحددين لها.

يذكر أن مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس كان من المفترض أن تقام يوم السبت الماضي، إلا أنه تم تأجيلها لمدة 24 ساعة بسبب أحداث العنف التي وقعت من الجمهور تجاه حافلة لاعبي بوكا التي تعرضت نوافذها للتهشم وأصيب العديد من اللاعبين.

ثم قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) أمس تأجيل المباراة لأجل غير مسمى "بسبب عدم ضمان ظروف المساواة بين الفريقين".
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