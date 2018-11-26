ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء سفينتى حاويات و5 سفن بضائع عامة.



ووصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وغادر الميناء 789 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 46710 أطنان من البضائع العامة، منها 89 سيارة نقل محملة بـ 4718 طن قمح.



كما استقبل الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية قطارين لنقل الغلال، حيث وصل فى الساعة 14:00 من مساء أمس القطار رقم 2471 وقام بتحميل 1255 طن من القمح، وغادر فى تمام الساعة 18:00 من مساء أمس، ووصل في الساعة 02:00 من صباح اليوم القطار رقم 3290، وقام بتحميل 1227 طنا من القمح، وغادر في تمام الساعة 05:00 من صباح اليوم.



وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 151339 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38560 طنا.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 12135 طن يوريا و300 طن ملح و900 طن ملح معبأ و7521 طن كسب صويا و5475 طن فوسفات و1000 طن رمل و900 طن أسمنت معبأ و2010 أطنان نترات معبأة.



كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 241 حاوية مكافئة وحركة الوارد 194 مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 269 حاوية مكافئة.



بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23621 طن حديد، و1784 طن خشب، و10740 طن ذرة، و8000 طن قمح، و2851 طن فول و5400 طن كسب صويا.