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رياضة

رئيس العين الإماراتي يعلق على إمكانية انتقال حسين الشحات لـ الأهلي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:03 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
فجر غانم الهاجري رئيس نادي العين الإماراتي مفاجأة حول إمكانية رحيل حسين الشحات نجم الفريق إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب "الهاجري" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نثق بعودته كان ولا يزال مكسبا والجهاز الفني متمسك به".

وأضاف رئيس العين: "لن نتركه وحيدا وسنستمر بدعمه وتحفيزه والوقوف بجانبه إلى أن يعود ويكرر مشهد الثنائية على المنصة".

وتابع: "الإعلام معذور والمحترم دائما رده مؤدب والسكوت من ذهب والتغافل نعمة و2021 بعيدة جدا".
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