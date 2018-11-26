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أخبار البلد

الولايات المتحدة ومصر تفتتحان محطتين لمعالجة المياه في أسيوط

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:49 م
الوكالة الأمريكية
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
محمود نوفل
أكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة أن الحكومة الأمريكية عملت على مدار أكثر من أربعين عامًا لدعم جهود حكومة مصر لتوفير المياه النظيفة إلى جميع المصريين وذلك استمرارا لجهودها لإحداث تغييرات إيجابية في الحياة اليومية للمصريين.

وافتتحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط والشركة المصرية القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم، اثنين من مشروعات الأنظمة المتكاملة في معالجة المياه في أسيوط، وهما محطة مسرة لمعالجة المياه، ومحطة إسكندرية التحرير لرفع ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وقالت شيري كارلين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهذه المناسبة: "منذ عام 2009، ساعدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في حصول أكثر من 370 ألف مواطن في أسيوط على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي" واستطردت "ستعمل هذه المرافق التي نقوم بافتتاحها اليوم على تحسين الظروف الصحية والمعيشية، فضلًا عن تيسير سبل العيش لآلاف الأسر."

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل بالشراكة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها في إنشاء وتطوير مرافق المياه والصرف الصحي في المدن والمناطق الريفية التي تفتقر إلى الخدمات وذلك باستخدام تقنيات موفرة من حيث الصيانة وبالتعاون مع الشركات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، تساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تحسين أنظمة التشغيل والإدارة للشركة القابضة والشركات التابعة لها لتقديم خدمة أفضل.

وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد استثمرت أكثر من 3.5 مليار دولار منذ عام 1979 لبناء وتحديث مرافق المياه والصرف الصحي مما ساعد في تحسين الظروف الصحية والمعيشية لأكثر من 25 مليون مصري.

وتعتبر هذه المشروعات جزءً من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.
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