وزير الزراعة: التكنولوجيا الحيوية لم تخدم صغار المزارعين بالصورة الكافية حتى الآن.. صور

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح، أنه يجرى حاليا تطبيق التكنولوجيا الحيوية الزراعية بصورة متصاعدة في مجالات المحاصيل والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والصناعات الزراعية، وذلك بهدف الحد من آثار الجوع والفقر والمساعدة في التكيف مع تغير المناخ والحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية.



وأضاف أبو ستيت، خلال كلمته في ورشة التكنولوجيا الحيوية من أجل تنمية زراعية مستدامة، أن التكنولوجيات الحيوية لم تنفع بالصورة الكافية أيا من المزارعين أو المنتجين ذوي الحيازات الصغيرة ولا المستهلكين ولذلك يجب زيادة البحوث التطبيقية والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية التي تركز على تلبية احتياجات صغار المزارعين والعمل على مواجهة تغير المناخ والقوى الأخرى التي تهدد الموارد الطبيعية كالتنوع البيولوجي والأراضي والمياه التي تعد ضرورية لإنتاج الأغذية والزراعة.



وأكد أبو ستيت أنه حتى نكون قادرين على مواجهة هذه التحديات وأهمها توفير غذاء بطريقة مستدامة وآمنة يجب العمل على إدماج التكنولوجيا الحيوية بصورة سليمة مع التكنولوجيات الأخرى في مجال إنتاج الأغذية والمنتجات الزراعية والخدمات، مع الأخذ في الاعتبار أن التنمية الزراعية المستدامة تعتمد على العديد من الركائز، والتي من أهمها البحث العلمي، حيث إنه من المهم أن يتم توجيه البحث العلمي نحو زيادة الإنتاج الزراعي وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي.



وأشار إلى أن أهم التحديات التي تواجه التنمية الزراعية المستدامة نوعين: الأول تحديات حيوية كالأمراض والآفات وغيرها، والثاني تحديات غير حيوية: وهي تحديات للتغيرات المناخية، وتأتي على رأسها مشكلة نقص المياه وسوء استغلالها وأيضا ارتفاع درجات الحرارة وزيادة ملوحة التربة ومن هنا فلا بد من أهمية توجيه الأبحاث في عدد من الاتجاهات من اجل الرقي بهذا القطاع وزيادة اسهامه في الدخل القومي وسد فجوة الأمن الغذائي وإيجاد حلول للمعوقات الحيوية وغير الحيوية التي تواجه القطاع الزراعي وتطوير الأساليب لزيادة الإنتاج ودعم استمراريته.



من ناحيته، أكد الدكتور محمد سليمان رئيس البحوث الزراعية أن إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 تهدف الى الاستمرار في دعم البحوث في مجال الهندسة الوراثية وإجراء البحوث الأساسية بهدف ايحاد حلول لبعض مشاكل الزراعة المصرية لرفع كفاءة المنتج عن طريق إنتاج هجن وسلالات ذات إنتاجية عالية وفي نفس الوقت مقاومة للآفات والأمراض والظروف البيئية غير الملائمة، وذلك لخفض حجم استيراد التقاوي وبالتالي توفير العملة الصعبة وفتح مجال التصدير ولذا تعتبر التكنولوجيا الحيوية الحديثة من أهم المحاور الواعدة التي يهتم بها مركز البحوث الزراعية لما لها من مردود إيجابي في النهوض بالمجالات الزراعية المختلفة.



وأضاف سليمان أن معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية والبيوتكنولوجي هو المعني والمتخصص في مجال التقنيات الحيوية، حيث يسهم بدور هام في نقل التكنولوجيا الحيوية من معامل الدول الصناعية المتقدمة الي معاملنا المصرية وتطوير هذه التقنيات الحديثة بملا يتلائم والاحتياجات في مجال التنمية الزراعية.



ويعمل معهد بحوث الهندسة الوزراثية والبيوتكنولوجي في هذا الإطار مهتما بالبحوث التطبيقية والتدريب على كل ما هو حديث لبناء القدرات البشرية التي تساهم في رفع كفاءة المنتج الزراعي.



فيما قال الدكتور عماد أنيس مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، إن المعهد يهدف الى نقل التكنولوجيا الحديثة وتطويعها محليا كما يتبنى إعداد الكوادر الفنية من خلال الدورات التدريبية المستمرة وأيضا محاولة حل المشاكل التى تعترض الزراعة المصرية بما يتضمن الاستدامة والتطور المستمر فى الإنتاجية الزراعية.



وأضاف أنيس أن ورشة عمل اليوم تعقد تحت عنوان التكنولوجيا الحيوية من أجل تنمية زراعية مستدامة، تتمثل محاورها فى الآتي:-



1- استخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية لتحسين الجودة وزيادة الإنتاجية فى المحاصيل الحقلية والبستانية الإستراتيجية.



2- استخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية فى مجال تربية النبات للإسراع من برامج التربية بهدف استباط أصناف جديدة.



3- تأسيس نوع جديد من العلوم التطبيقية مبنى على تطوير قواعد بيانات ضخمة خاصة بالواسمات الجزينية وتعظيم الاستفادة منها فى مجالات الزراعة المختلفة.



4- استنباط سلالات وأصناف جديدة من محاصيل الحبوب الرئيسية متحملة للإجهاد البيئى مثل الجفاف وملوحة التربة ودرجات الحرارة المرتفعة، وذلك باستخدام طرق التكنولوجيا الحيوية الحديثة.



5- استخدام طرق البيولوجيا الجزيئية فى دراسة عدد من الفيروسات المتخصصة فى المقاومة الحيوية للآفات كبديل آمن وفعال عن استخدام المبيدات الكيميائية.



6- تأسيس نظام جديد باستخدام التكنولوجيا الحيوية لإنتاج الأجسام المضادة وحيدة النسل كأدوات تشخيصية للكشف عن الفيروسات.

