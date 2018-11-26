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فن

في ذكرى رحيله.. سيارة توفيق الدقن تتسبب في أزمة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:05 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
تحل اليوم الاثنين ذكرى وفاة الفنان توفيق الدقن، الذي رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم الموافق 26 نوفمبر من عام 1988.


تأتي الذكرى هذا العام وسط أزمة سيارة الفنان الراحل، والتي كشف تفاصيلها مؤخرا المستشار ماضى توفيق الدقن، ابن الفنان الراحل، والذي حرر محضرًا ضد صاحب عقار ألقى سيارة والده بالشارع والتى كانت متواجدة بمكان مستأجر لها بالجراج منذُ 50 عاما.

وأشار"نجل الفنان توفيق الدقن"إلى أن أحد الأشخاص قدم بلاغًا كاذبًا لإدارة المرور، وأكد أن هذه السيارة لا يوجد صاحب لها رغم معرفته بهم.


واوضح "الدقن" في تصريحات تليفزيونية، أنه يفكر فى إنشاء متحف يضم مقتنيات وما تبقى من أى فنان، وتابع:"أقبلت على شراء تلك السيارة مع أخى ونالت إعجاب أبى حينها".
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