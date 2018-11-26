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رياضة

الإفراج عن 30 مشجعا لريفر بليت ومنعهم من التواجد بمحيط ملعب مونيمونتال

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:58 م
جمهور ريفر بليت
جمهور ريفر بليت
حسن العمدة
أعلن المدعي العام الأرجنتيني، الإفراج عن 30 مشجعا لريفر بليت، اعتقلوا في أحداث الشغب، قبل مواجهة بوكا جونيورز، في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس.

وذكرت شبكة "TyC" الأرجنتينية، أن المدعي العام، قرر الإفراج على 30 مشجعًا تم اعتقالهم في الأحداث الأخيرة في ريفر، وتم اتخاذ إجراءات احترازية تمنعهم من الاقتراب من الإستاد.

وأضافت أنه تم تحذير الجماهير بعدم الاقتراب من إستاد مونيمونتال، والابتعاد عنه بمسافة 500 متر، وإلا فسيتم اعتقالهم مرة أخرى من قبل المسؤولين.

وتعادل بوكا جونيورز وريفر بليت، بنتيجة (2-2) في مباراة الذهاب ببوكا، بينما تأجلت مباراة الإياب أكثر من مرة، لتتأجل إلى أجل غير مسمى بسبب أحداث الشغب من قبل جماهير ريفر بليت، ضد حافلة بوكا، وإصابة لاعبي الأخير.
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