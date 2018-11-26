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رياضة

برشلونة وأتلتيكو مدريد ينتظران عقوبات من الاتحاد الاسباني

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:00 م
من جانب اللقاء الاخير
من جانب اللقاء الاخير بين الفريقين
حسن العمدة
بات أتلتيكو مدريد وبرشلونة، مهدديَن بتلقي عقوبات من قبل الاتحاد الإسباني، على خلفية المباراة التي جمعت الناديين السبت الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الليجا.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن أتلتيكو مدريد بات معرضًا لتلقي عقوبات، بعد إلقاء جماهير فريقه، الزجاجات الفارغة في منطقة الحكم المساعد الثاني، عقب إحراز الفرنسي عثمان ديمبلي، هدف التعادل القاتل لبرشلونة.

وأضافت الصحيفة أن الروخي بلانكوس، قد يواجه عقوبة الإغلاق الجزئي لملعب واندا ميتروبوليتانو، بجانب عقوبة مادية قد تصل إلى 3 آلا يورو.

وتابعت الصحيفة، أنه في حالة كانت العقوبة مادية فقط، قد تصل إلى 6 آلاف يورو، بالإضافة إلى تحذير بإغلاق جزئي لملعب الفريق، عند تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قد يتعرض لغرامة تصل إلى 3 آلاف يورو، بسبب تأخره في الظهور قبل بداية الشوط الثاني، بعدما اعترف جيل مانزانو، حكم اللقاء، في تقريره للمباراة، بتأخر النادي الكتالوني لمدة دقيقتين و20 ثانية.
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