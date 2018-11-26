لجنة المسابقات السعودية ترد على الاتهامات

شددت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن قرارها السابق بتعديل مواعيد مباريات الهلال والنصر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، أتى حسب رغباتهما وبموافقتهما.



وأوضحت اللجنة أنها رفضت طلب الهلال بتقديم مباراة ديربي الرياض من 8 إلى 7 ديسمبر المقبل، نظرًا للعب النصر أمام الوحدة في الثاني من الشهر ذاته.



وأشارت إلى أن رفضها ترتب عليه، تغير طلب الهلال، من لعب مباراته مع أحد 11 ديسمبر المقبل، إلى لعبها 12 ديسمبر المقبل، وهو ما وافقت عليه في المرتين، علمًا بأن 30 نوفمبر الجاري، كان موعد تلك المباراة الأصلي.



وأعلنت أنها وافقت على تأخير مواجهة الهلال مع الحزم يومين، من 13 إلى 15 ديسمبر المقبل، مشددة على عدم التمييز بين الأندية، وأنها على مسافة واحدة منها.



وأوضحت اللجنة أنها وافقت على طلب النصر بتقديم مباراته مع الشباب، المقررة سابقًا في 24 نوفمبر الجاري، يومًا واحدًا، وتأجيل مباراته مع الوحدة، المحددة سابقًا في الأول من ديسمبر المقبل، يومًا واحدًا أيضًا.