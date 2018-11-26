فى ذكرى وفاتها .. حكاية صورة أنهت زواج صباح من رشدي أباظة

كانت ومازالت الفنانة صباح، أيقونة فن يقف أمامها الكثير متحيرًا، ومازالت حياتها يضع الكثير من الناس أمامها علامات الاستفهام، فحياة الشحرورة التي انتهت مثل هذا اليوم منذ 4 سنوات، مليئة بالتفاصيل والمغامرات، زيجات متعددة ونهايات سريعة.



كان الفنان رشدي أباظة أحد هذه النهايات السريعة التي مرت على حياة الشحرورة مرور الكرام، فقد ربطهم زواج دام لأيام اختلف الكثيرون فيما إذا كان شهرين أم أسبوعين أم يوم واحد، ولكن في كل الأحوال كان الطلاق هو النهاية المحتومة لهذا الزواج القصير.



تحكي الفنانة اللبنانية في أحد الحوارات السابقة لها في مجلة الموعد عام 1996،سر تعلقها في البداية بالدنجوان فتقول "جذبني إليه ذكاؤه وجماله وثقافته وعلمه، فهو كان يتقن أكثر من لغة أجنبية، بالإضافة إلى شهامته ورجولته، وكثير من السيدات كن يتمنين ان يحبهن وانا كسيدة احببته، وفي احدى المرات قالت سامية جمال «أعتقد أن رشدي لم يحب سوى صباح»".



لم تعرف الشحرورة معنى الضعف أبدًا في حياتها الزوجية مع أباظة وقاومة رغبته في تملكها" لم يستطع رشدي امتلاكي ابدأ وانا كنت أتعامل مع رشدي من منطلق قوة وليس من منطلق ضعف، فلو زعَّلني كنت اترك المكان الذي نحن فيه ولا أسأل، وربما كنت السيدة الوحيدة التي عاملت رشدي بهذه الطريقة خصوصًا وأن شخصيته كانت قوية جدًا وما من سيدة والا وكانت امامه مثل الطفلة ولكن ولأن شخصيتي قوية جدًا أيضًا لم أكن أسكت عن الغلط".



لم تكن الشخصية القوية التي تمتلكها صباح هي السبب في الطلاق، ولكن السبب الأساسي كان خبر في صحيفة جعلها تتخذ قرار الانفصال فورًا" تقول الشحرورة " بعد زواجنا نشرت احدى المجلات صورًا لزوجته آنذاك سامية جمال وهي تبكي وتنظف البيت وتربي ابنته، فبدت صورتي أمام الناس وكأنني المرأة الشريرة التي انتزعت رشدي من أسرته، فقررت ألا أكمل معه خصوصًا أن عقلية الناس كانت على غير ما هي عليه اليوم، ومثل هذه الأقاويل كان من الممكن أن تؤثر عليّ كفنانة، على العموم عندما ارتبطت برشدي كان قد أكد لي انه انفصل عن سامية جمال تمامًا، ولو كنت أعرف أنه ما زال مرتبطًا بها ما كنت دخلت حياته ابدًا".



بالإضافة إلى خبر الجريدة كان هناك سبب آخر ذكرته صباح في حوارها " انا كنت وما زلت لا أحب شرب الخمرة، بعكس رشدي الذي كان يحب شربها كثيرًا و بدرجة كبيرة، لذا كان من المستحيل ان نستمر معًا ولكنني أحببت رشدي حبًا كبيرًا وقد يكون هو أكثر واحد أحببته من بين الذين عشت معهم قصص حب"، ليكتب لتلك القصة النهاية بعد فترة قصيرة.







