قال الشيخ محمد فتحى، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن المسح على الحجاب إختلف العلماء فيه فبعضهم من أطلق الجواز والبعض الأخر منع المسح عليه .



وأضاف فتحى، فى إجابته على سؤال « حكم المسح على الحجاب أثناء الوضوء؟»، أن من أطلق الجواز قالوا كل ما يوضع على الرأس يجوز المسح عليه مطلقًا للتخفيف ومنهم من منع ذلك مطلقًا فقالوا أنه لا يجوز المسح على الحجاب إلا فى حالة الضرورة كأن يكون هناك إصابة فى الرأس فيجوز ان يمسح على ما كان واضعه على رأسه .



وتابع قائلًا " أن هناك رأى أخرى يقل بأنه يجوز المسح على الحجاب أو الخمار أو العمامة أو كل ما يوضع على الرأس إن كان فى نزعه مشقة فيجوز أن تتوضئى وتمسحي على الحجاب ويكون الوضوء والصلاة صحيحان ولا شئ فى ذلك .