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ديني

مدرس عقيدة بالأزهر : العلمانيون يفسرون النصوص بخيالهم

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:58 م
صدى البلد
محمد شحتة
قدم الدكتور أحمد سالم ، مدرس العقيدة والفلسفة باصول الدين بجامعة الأزهر ، بحثا بعنوان "الهرمنيوطيقا واثرها في القراءات المنحرفة" وذلك في مؤتمر دراسات بنات الأزهر الدولي.

وقال سالم في بحثه ، ان هذا المصطلح يعني تأويل النصوص الدينية بطريقة خيالية او رمزية تبتعد عن المعني المباشر الذي يقصده القائل.

وأشار إلى ان الهرمنيوطيقا المتطرفة انتقلت الي بلادنا الإسلامية وتاثر بها عدد من العلمانيين والمهووسين بتقليد الغرب ووصلت الي النقد الأعلى للنص الديني قياسا على النصوص العامة.

وتابع: ظهرت المولفات المتطرفة التي تقدح في النص الديني وحملت في طياتها قراءات متطرفة خارجة عن المقصد الشرعي لهذه النصوص.
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