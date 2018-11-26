ضبط 5 من حائزي المخدرات فى حملات بالغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 5 من حائزي المواد المخدرة فى حملات بشوارع زفتى، وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون مستوى المحافظة.



تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط مروجي المخدرات ومسجلين خطر من بينهم 5 متهمين فى قضايا حيازة مخدرات وأسلحة نارية ومبالغ مالية حصيلة البيع وأجهزة المحمول وتم التحفظ على المضبوطات.



وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها.

