حكم إخراج الزكاة في غير بلد المزكي

قال الشيخ محمد العماوى، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز نقل الزكاة إلى خارج بلد كسب المال، وإن كان الأولى إخراجها في بلد كسب المال.



وأضاف العماوى، فى إجابته على سؤال « حكم إخراج الزكاة فى غير بلد المزكى؟»، أنه يجوز للمزكي أن يخرج زكاة ماله الى بلد أخرى خاصة لو كانوا من الأقارب فإن الصدقة صدقة وصلة فهى من صلة الأرحام ومن القربات التى يتقرب بها العبد الى الله تبارك وتعالى.



وأشار الى أن الأولى للمُزكي أن يُخرج الزكاة في بلد كسب المال ما دام بها مستحقي الزكاة.