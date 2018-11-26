مدير مهرجان فينسيا يتحدث عن أهمية السينما العربية بندوة القاهرة السينمائي.. صور

أقيمت ندوة حوارية خاصة، اليوم لمدير مهرجان فينسيا السينمائي ألبرتو باربيرا، على هامش فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وتحدث "ألبرتو"، خلال الندوة التي لاقت اهتماما إعلاميا كبيرا، عن أهمية السينما العربية ومشاركتها القوية في مهرجان فينسيا على مدار الأعوام الماضية.



ويختتم مهرجان القاهرة فعاليات الدورة الـ٤٠، في ٢٩ نوفمبر الجاري بعد انطلاق الدورة يوم ٢٠ نوفمبر الماضي.

