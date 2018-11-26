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رياضة

الإسكندرية تستضيف اللقاء الرياضى لذوى الاحتاجات الخاصة من طلبة الجامعات المصرية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:41 م
صدى البلد
ريهام بكير
نظمت الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، اللقاء الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة لطلبة وطالبات الجامعات المصرية" والذي يقام تحت شعار "الإعاقة.. منحة لا محنة" بالتعاون مع وزارة التعليم العالي متمثلة في الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وذلك بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2018 وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية أن عام 2018 هو عام الأشخاص متحدي الإعاقة بهدف رفع مستوى الوعي بالإعاقة والطرق المثلى للتعامل معها، وإسهامًا من وزارة الشباب والرياضة في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع.

وصرح اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة لبرامج التنمية الرياضية بأن اللقاء يشارك فيه 22 جامعة مصرية (القاهرة- الإسكندرية – عين شمس – أسيوط – طنطا- المنصورة – الزقازيق- حلوان- المنيا – المنوفية- قناة السويس- جنوب الوادي – بني سويف- بنها – الفيوم – كفر الشيخ- سوهاج – دمنهور – اسوان – مدينة السادات – ازهر أسيوط - وزارة التعليم العالي) بإجمالي (600 مشارك ومشاركة) من طلبة وطالبات الجامعات المصرية من الطلبة والطالبات من ذزى الاحتياجات الخاصة.

ونوه أحمد عبدربه مدير عام النشاط الرياضى الطلابى إلى أن اللقاء يهدف إلى مشاركة أكبر عدد من الطلاب الجامعين ذوي الاحتياجات في الأنشطة الرياضية الجامعية،وتحقيق فلسفة التنمية الرياضية من خلال تكثيف ممارسة الأنشطة الرياضية بالجامعات والاهتمام بالطلبة والطالبات ذوى الاحتياجات الخاصة، واكتشاف المتميزين رياضيا لضمهم لبرامج وأنشطة اللجنة البارالمبية المصرية والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وتكثيف مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال الدمج المجتمعي في الأنشطة الرياضية.

وتشمل الأنشطة كرة جرس، ألعاب قوى معاقين، ألعاب قوى مكفوفين، سباحة، تنس طاولة، كرة طائرة جلوس، رفع الأثقال، كرة قدم للإعاقات الذهنية وصم وبكم وحركي، ويتم على هامش اللقاء تنظيم مسابقات ودية في (ألعاب إلكترونية – مصارعة ذراعين – كرة سرعة).
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