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منوعات

جولى أندروز تقوم بالأداء الصوتي لشخصية بطل أكوامان

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:55 م
النجمة البريطانية
النجمة البريطانية جولى أندروز
أ ش أ
كشفت النجمة البريطانية "جولي أندروز"، عن قيامها بالأداء الصوتى لشخصية بطل فيلم "أكوامان".

وقال "بيتر سافران"، منتج فيلم "أكوامان": "أردنا أن نستعين بخبرة النجمة البريطانية فى فن الأداء الصوتى ومعرفة ما إذا كان تغير في ظل التكنولوجيا الرقمية"، وذلك فى الوقت الذى أعربت فيه النجمة عن تحمسها لخوض التجربة فى إطار تكنولوجي متطور جديد.

وتقوم أندروز بدور المخلوق البحرى الأسطوري الذي يساعد شخصية العنوان (التي يؤديها جيسون موموا) على تحقيق السلام بين أتلانتس وعالم البشر.

ويشارك فى الأداء الصوتى النجوم "نيكول كيدمان"، "أمبر هيرد" ، "باتريك ويلسون"، ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم فى الحادى والعشرين من ديسمبر المقبل.
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