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فن

أحمد حلمي يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:33 م
صدى البلد
أحمد البهي
نجح الفنان أحمد حلمي في تصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

واحتل حلمي المرتبة الأولى بعد دخول مقطع من برنامجه الجديد "نجوم صغار" في قائمة الأعلى مشاهدة والتي تضمن 50 فيديو، حيث تمكن من تحقيق أكثر من 800 ألف مشاهدة في غضون ساعات معدودة.

يذكر أن أحمد حلمي سوف يشارك في الموسم الجديد "أراب جوت تالنت" للسنة الثالثة على التوالي كعضو لجنة تحكيم، ويشارك في اللجنة كل من الفنانة اللبنانية نجوى كرم وعلي جابر.
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