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أخبار البلد

التعليم: مسابقات سنوية لتعويض المعلمين الذين يخرجون على المعاش بالتعاون مع الجهات المختصة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:01 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أنه سيكون هناك مسابقات جديدة سنوية لتعويض المعلمين الذين يخرجون على المعاش، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

وقال "عمر" في تصريحات صحفية: "ستعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، على طرح مسابقة عامة لجميع التخصصات التى بها عجز في المعلمين بالعقود المؤقتة"، مشيرا إلى أنها ستكون مسابقات محلية لضمان علاج المشاكل السابقة التي شهدتها مسابقات الأعوام الماضية وذلك لضمان استقرار العملية التعليمية.

وأضاف أن العقود ستكون مؤقتة لمدة زمنية لعلاج العجز فى بعض التخصصات، وستعلن خلال أيام، مشيرا الى ان الوزارة ستشرف بشكل مباشر على اعمال المديريات والتصديق عليها قبل التعاقد.
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