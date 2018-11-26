مبادرة توازن: مسرحية من تجسيد أطفال حي الأسمرات قريبا

قال المهندس رامي رجب، عضو مبادرة توازن الشبابية لخدمة المجتمع، إن مشاركته في مبادرة توازن في تزيين حي الأسمرات بالجرافيتي شيء بسيط بجانب ما قام به طلاب و شباب كلية تربية نوعية من مجهود وإظهارها بهذا الشكل.



وأضاف "رجب" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، بفضائية "dmc "، اليوم الاثنين، أن مبادرة توزان الشبابية لخدمة المجتمع بدأت منذ بداية مشروع تطوير العشوائيات، لافتا إلى أن المبادرة أرادت أن تساهم وتشارك بطريقة إيجابية في المشروع مثل تطوير البيوت، وعمل حملات لتجهيز المقبلين على الزواج، وإقامة معارض للمستلزمات المدرسية وغيرها.



وتابع أن المبادرة حاولت أيضا المشاركة فى الأنشطة الثقافية في المدن الجديدة المنشأة لنقل سكان العشوائيات بها، منوها إلى أنه قريبا سيتم عمل مسرحية من تجسيد أطفال حي الأسمرات.