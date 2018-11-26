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أخبار البلد

هيئة الأرصاد الجوية تجتاز إجراءات التفتيش من المنظمة العالمية WMO

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:03 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
هنأ الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية وجميع العاملين بالهيئة لاجتيازهم إجراءات التفتيش من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، علي مركز القاهرة الإقليمى للتدريب والذي يتم كل أربع سنوات.

وأكد وزير الطيران، أن هذا الإنجاز الذى حققته هيئة الأرصاد الجوية يعد نجاحًا كبيرًا لكافة قطاعات الطيران المدنى، حيث أننا نعمل جميعًا تحت مظلة واحدة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الطيران المدنى المصرى وينعكس على جودة البرامج والدورات التى سوف تقدمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الفترة القادمة إلى العاملين بقطاع الطيران.
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