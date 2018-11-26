ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

العشرى يعلن تشكيل حرس الحدود لمواجهة وادى دجلة بالدورى

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:30 م
طارق العشرى
طارق العشرى
عمرو الحلوانى
أعلن طارق العشرى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود تشكيل فريقه لمواجهة المصري بعد قليل على ملعب "المكس" بالإسكندرية ضمن الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018/2019.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى :أحمد السعدني.

خط الدفاع: عبد الله جمعة و خالد سامي و محمد الشبيني و محمد عبد الفتاح "تاحا"

خط الوسط :أحمد فليكس ومصطفى جمال وإبراهيم عبد الخالق ومحمد الشيخ.

خط الهجوم: وليد عطية وحمادة نصر.
loading...

ترشيحاتنا

أول رد فعل لبوتين على تصعيد أزمة روسيا وأوكرانيا بعد حادث مضيق كيرتش

محافظ بورسعيد يستقل سيارة مواطن لحل مشكلة الصرف الصحي في موقع عمله

حكم الزواج العرفي في الشريعة الإسلامية

وزير الكهرباء: أقسم بالله لو سعر الصرف نزل هنخفض الأسعار

فى ذكرى وفاتها .. حكاية صورة أنهت زواج صباح من رشدي أباظة

وفاة الفنان عادل أمين عن عمر يناهز الـ 83 عاما

صنع في الصين ..أول أطفال معدلين وراثيًا في العالم

كواليس فوز المصريين بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضى

ضبط جزار أصاب مواطنة بطلق نارى فى حفل زفاف بمصر الجديدة

سيد عبد الحفيظ يكشف استعدادات الأهلي لمباراة المقاولون

عودة وزير الدفاع للقاهرة بعد زيارة رسمية للسودان

وزير الخارجية البريطاني: ممتنون للإمارات لسرعة حل قضية الجاسوس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهاء أعمال نظافة معبد الاشكناز الأثري بالعتبة.. صور

سعر صادم لفستان نانسي عجرم في دبي.. صور

وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان المدرسة الدولية بالعبور

نقل 240 قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير.. صور

شاهد.. إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية بالبرتقالي دعما للمرأة

فيديو

فيديو جراف.. يتزوج من دمية بعد فشل علاقاته العاطفية
شاهد: نفوق جماعي لـ 145 حوتا مرشدًا في نيوزلندا
شاهد.. اللقطات الأولى لسقوط طائرة عسكرية بمنطقة سكنية بتركيا
شاهد.. أطفال الموصل يتلقون دروسهم وسط أنقاض مدارسهم
طريقة مجانية تخلصك من البثور السوداء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟