العشرى يعلن تشكيل حرس الحدود لمواجهة وادى دجلة بالدورى

أعلن طارق العشرى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود تشكيل فريقه لمواجهة المصري بعد قليل على ملعب "المكس" بالإسكندرية ضمن الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018/2019.



وجاء التشكيل كالتالي:



حراسة المرمى :أحمد السعدني.



خط الدفاع: عبد الله جمعة و خالد سامي و محمد الشبيني و محمد عبد الفتاح "تاحا"



خط الوسط :أحمد فليكس ومصطفى جمال وإبراهيم عبد الخالق ومحمد الشيخ.



خط الهجوم: وليد عطية وحمادة نصر.

