شرطة التموين تضبط 6 أطنان لحوم وهياكل دواجن فاسدة داخل مفرمة بالجيزة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن المختلفة عدة حملات تموينية مكبرة، لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى.



أسفـرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عـن ضبـط 64 قضية تموينية متنوعة جاء أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية غير مرخص بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة لحيازته وتصنيعه كميات كبيرة من الحلوى الجافة مستخدمًا فى عملية التصنيع خامات مجهولة المصدر ، وبدون أية بيانات تفيد تاريخ الصلاحية والإنتاج ، وتم ضبط كمية قدرها "21,512 طن مستلزمات إنتاج "عسل جلوكوز – قمر الدين– سمسم– جوز هند – زبيب –مكسبات طعم – نشا" ، و"3660 عبوة حلوى منتج نهائى" تمهيدًا لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تم ضبط مالك مفرمة غير مرخصة لفرم وتعبئة الدواجن ومصنعاتها بدائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من هياكل الدواجن ومقطعاتها غير الصالحة للإستهلاك الآدمى من مرتجعات المصانع والثلاجات والمحلات التجارية وإعادة فرمها وتعبئتها داخل عبوات جديدة، مدون عليها أسماء وعلامات كبرى للمجازر، ووجود تغيير فى خواصها الطبيعية ، وفقًا لما قررته لجنة من الجهات المعنية، حيث تم ضبط 6 طن "مفروم دواجن – هياكل دواجن –مقطعات دواجن، تمهيدًا لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.



وضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة اللحوم ومصنعاتها بدائرة قسم شرطة اللبان بمحافظة الإسكندرية لحياوته وتجميعه كميات من اللحوم غير الصالحة للإستهلاك الآدمى من مرتجعات المصانع والثلاجات والمحلات وإعادة فرمها وتعبئتها داخل عبوات جديدة ووجود تغيير فى خواصها الطبيعية ، وفقًا لما قررته لجنة من الجهات المعنية، حيث تم ضبط طن "مقطعات لحوم- مفروم لحوم – بسطرمة – سجق"، تمهيدًا لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية ، لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومخازن السلع والمواد غير المرخصة ، وفى إطار جهود ضبط الأسواق ، ومكافحة جرائم الغش التجارى.